В Донецке столкнулись микроавтобус и грузовик (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Дончане рассказывают, что авария произошла утром 20 августа в Кировском районе города, перед Лидиевским мостом. Столкнулись грузовой автомобиль и маршрутка, и у грузовика, и у маршрутки сильно повреждены кабины.
О пострадавших в настоящее время неизвестно.
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