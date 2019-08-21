В Донецке столкнулись микроавтобус и грузовик (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Дончане рассказывают, что авария произошла утром 20 августа в Кировском районе города, перед Лидиевским мостом. Столкнулись грузовой автомобиль и маршрутка, и у грузовика, и у маршрутки сильно повреждены кабины.

О пострадавших в настоящее время неизвестно.

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