На прифронтовом Донбассе проблемы с медицинским обслуживанием, – ООН

На прифронтовом Донбассе проблемы с медицинским обслуживанием, – ООН

ДН

21.08.19 09:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На Донетчине во многих прифронтовых населенных пунктах жители жалуются, что нет службы «скорой помощи», что машинам медиков не хватает топлива или «скорые» не приезжают после наступления темноты из-за риска обстрела. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Единственная больница в Авдеевке полуразрушенная. Она также используется как военный госпиталь. Город не может позволить себе ремонт. Жители считают, что постоянные обстрелы больницы связаны с тем, что она также обслуживает военных. Некоторые участники отметили, что они обращались за медицинской помощью к военным врачам и им всем была оказана помощь», – говорится в отчете.

«Участники совместной оценки потребностей из Авдеевки жаловались на плохое медицинское обслуживание, отсутствие специализированных врачей и медицинских услуг. Они не имеют доступа к ультразвуковым исследованиям и рентгену зубов. Многие врачи покинули этот район, остались лишь некоторые, в основном, врачи пожилого возраста. Кроме того, нет кардиолога и эндокринолога, а стоматологов и педиатров мало. Поэтому участники отметили, что им нужно ехать в Краматорск (это один автобус в день, долгие часы в дороге и дорого; нужна постель) или в Константиновку (больше автобусов, но все равно дорого). Их предложение – льготный общественный транспорт», – информируют в ООН.

Правозащитники сообщили, что в Станице Луганской (Луганская обл.) нет роддома, а в районной больнице нет ключевых специалистов в области гинекологии, анестезиологии, логопедии и педиатрии. Женщины вынуждены ехать туда, где могут принять роды – в Беловодскую районную больницу (70 км от Станицы Луганской) или в Лисичанск.

«Как следствие, люди вынуждены тратить много времени и свои ограниченные средства на транспорт. Женщины вынуждены пользоваться медицинскими учреждениями на неподконтрольной украинским властям территории в Луганске, поскольку расстояние между Станицей Луганской и Луганском составляет 20 км. Они сказали, что могут получить бесплатную медицинскую помощь на неподконтрольной Украине территории», – сказано в отчете.

Кроме того, люди, живущие с ВИЧ, сообщили ООН, что у них нет бесплатного доступа к медицинским услугам. Они отметили, что им часто отказывают в лечении, когда становится известным их статус, нарушается конфиденциальность пациентов., а медицинский персонал не имеет навыков работы с людьми, живущими с ВИЧ. О таких проблемах рассказали правозащитникам в Первомайском, Святогорске и Чермалыке. Жители этих населенных пунктов вынуждены ехать в крупные города с больницами и специалистами. Они предложили создавать мобильные визиты врачей в конкретные населенные пункты.

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