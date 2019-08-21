На прифронтовом Донбассе проблемы с медицинским обслуживанием, – ООН

На Донетчине во многих прифронтовых населенных пунктах жители жалуются, что нет службы «скорой помощи», что машинам медиков не хватает топлива или «скорые» не приезжают после наступления темноты из-за риска обстрела. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Единственная больница в Авдеевке полуразрушенная. Она также используется как военный госпиталь. Город не может позволить себе ремонт. Жители считают, что постоянные обстрелы больницы связаны с тем, что она также обслуживает военных. Некоторые участники отметили, что они обращались за медицинской помощью к военным врачам и им всем была оказана помощь», – говорится в отчете.

«Участники совместной оценки потребностей из Авдеевки жаловались на плохое медицинское обслуживание, отсутствие специализированных врачей и медицинских услуг. Они не имеют доступа к ультразвуковым исследованиям и рентгену зубов. Многие врачи покинули этот район, остались лишь некоторые, в основном, врачи пожилого возраста. Кроме того, нет кардиолога и эндокринолога, а стоматологов и педиатров мало. Поэтому участники отметили, что им нужно ехать в Краматорск (это один автобус в день, долгие часы в дороге и дорого; нужна постель) или в Константиновку (больше автобусов, но все равно дорого). Их предложение – льготный общественный транспорт», – информируют в ООН.

Правозащитники сообщили, что в Станице Луганской (Луганская обл.) нет роддома, а в районной больнице нет ключевых специалистов в области гинекологии, анестезиологии, логопедии и педиатрии. Женщины вынуждены ехать туда, где могут принять роды – в Беловодскую районную больницу (70 км от Станицы Луганской) или в Лисичанск.

«Как следствие, люди вынуждены тратить много времени и свои ограниченные средства на транспорт. Женщины вынуждены пользоваться медицинскими учреждениями на неподконтрольной украинским властям территории в Луганске, поскольку расстояние между Станицей Луганской и Луганском составляет 20 км. Они сказали, что могут получить бесплатную медицинскую помощь на неподконтрольной Украине территории», – сказано в отчете.

Кроме того, люди, живущие с ВИЧ, сообщили ООН, что у них нет бесплатного доступа к медицинским услугам. Они отметили, что им часто отказывают в лечении, когда становится известным их статус, нарушается конфиденциальность пациентов., а медицинский персонал не имеет навыков работы с людьми, живущими с ВИЧ. О таких проблемах рассказали правозащитникам в Первомайском, Святогорске и Чермалыке. Жители этих населенных пунктов вынуждены ехать в крупные города с больницами и специалистами. Они предложили создавать мобильные визиты врачей в конкретные населенные пункты.

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