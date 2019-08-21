Сводка из зоны ООС за 20 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

неподалеку Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов;

возле Луганского – из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток зафиксировано 2 обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ в минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 123 единицы. Под обстрелами оказались поселки шахты "Трудовская" и Старомихайловка на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере города; село Спартак; село Белая Каменка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.