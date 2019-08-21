Сводка из зоны ООС за 20 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Гнутово – из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:
- неподалеку Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов;
- возле Луганского – из гранатометов различных систем.
С начала текущих суток зафиксировано 2 обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
- неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В «ДНР» заявляют, что «ВСУ в минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 123 единицы. Под обстрелами оказались поселки шахты "Трудовская" и Старомихайловка на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере города; село Спартак; село Белая Каменка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.
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