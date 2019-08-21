Разруха и флаг на крыше: В Донецке показали «Юность» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Игорь Полтавец показал, как сейчас выглядит Дворец молодежи «Юность», расположенный по ул. Челюскинцев в Киевском районе. Своим обзором дончанин поделился в социальной сети.

Дончанин показал фото здания дворца до военного конфликта:

А затем поделился новыми кадрами, на которых ДМ «Юность» запечатлен 20 августа нынешнего года.

«Когда-то я сюда ходил на концерт Александра Новикова. Это было давно», – рассказал Полтавец.

Полтавец напомнил, что в здание «Юности» были попадания. «Я приехал посмотреть, в каком состоянии он находится… На "Юности" написано: "Мы работаем". Но я в этом уж очень сильно сомневаюсь. Территория возле самой "Юности" ухожена, бордюры побелены. Раньше тут были фонтанчики – работали, но сейчас не функционируют», – сообщил мужчина.

«Не знаю, сколько средств сюда надо влить, чтобы восстановить данный объект. Лично мое мнение: считаю это нецелесообразным. Лучше, наверное, эти деньги потратить на пенсии пенсионерам донецким, разрушенцам и всем, кто под такие [льготные] категории подпадает», – сказал дончанин.

В комментариях пользователи соцсетей делятся своими мнениями:

Артем: «Разруха и флаг на крыше в тему»;

Дмитрий: «Даааа... Донецк уже не тот! Печальное зрелище»;

«Dorian Gray»: «Эх, помню, в ДМ "Юность" на rock-концерты ходил»;

Евгений: «Дворец спорта "Дружба" почти такой же»;

Елена: «Я бы не узнала, если б не сказал, что это "Юность". Обидно»;

Екатерина: «Ну это капец... Помню, как лет 15 назад ходила туда на концерт "Ранеток", эх… Еще Modern Talking приезжали».

Напомним, «Донецкие новости» показывали, как выглядела «Юность» в 2015 и 2018 годах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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