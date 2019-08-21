Дело Гримчака смогут использовать как аргумент для ликвидации МинВОТ, – аналитик

Арест замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Гримчака, которому инкриминируют мошенничество, наделало немало шума. В случае, если МинВОТ будут ликвидировать, это дело будет использовано как аргумент. Даже если замминистра и оправдают впоследствии. Об этом «Донецким новостям» рассказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

«Разумеется, в рациональной системе госуправления отдельный взяточник на любом посту никак не повлияет на устойчивость всей системы. Но ведь мы живем в Украине», – сообщил аналитик.

По его словам, для эффективного управления страной вполне достаточно 12-15 министерств и примерно столько же парламентских комитетов. «Партия "Слуга народа" декларирует уменьшение количества министерств, правда, пока неизвестно, что об этом думает будущий премьер-министр. Но в случае сокращения "казус Гримчака" обязательно будет использован как аргумент для ликвидации МинВОТ. Даже если Гримчака в конце концов и оправдают», – поделился мнением Кочетков.

Более подробно с мнением аналитика и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «"Казус Гримчака": Как арест замминистра отразится на судьбе МинВОТ».

Читайте также: