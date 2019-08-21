Со скандалами, но решили: В Рубежное вернули воду

В Рубежном (Луганская обл.) со скандалами, блокированием городского совета и с приездом губернатора Луганщины Виталия Комарницкого решали проблему с водоснабжением. Город двое суток был без воды.

Насосные станции были обесточены из-за долга перед энергетиками в сумме 2 млн грн. По словам заместителя мэра Рубежного Виталия Стародубцева, деньги на погашение долгов водоканалу выделили. «После бурных обсуждений депутатами, наконец-то, было принято решение провести финансирование горводоканала за счет сокращения других программ в городе», – сказал он.

Из-за этого деньги в Рубежном не выделят на ремонт крыш и школ. Бюджетные деньги перераспределили, насосные станции снова заработали, и жители Рубежного это одобряют, поскольку без воды очень тяжело.

«Два дня не было воды. Ужасно. Ни искупаться, ни в туалет сходить. Канализация – отвратительный запах в квартире», – отмечает жительница Рубежного Зорина.

При этом проблему водоснабжения в Рубежном решили временно. Ежемесячно у водоканала набегает долгов на 1 млн грн.

Напомним, 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье третьи сутки без централизованного водоснабжения. Энергетики «Луганского энергетического объединения» обесточили объекты Лисичанского водоканала из-за долга в 142 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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