На Донбассе эксперты ООН расспросили переселенцев о трудоустройстве

В таких городах как Мариуполь и Покровск (Донецкая обл.) большинство переселенцев заявили, что им удалось найти работу или возможности для самозанятости, но в других, особенно прифронтовых городах и селах, ВПЛ сообщили, что нехватка рабочих мест является серьезной проблемой. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Многие жители Авдеевки ранее работали в Донецке. Однако, наличие рабочих мест там значительно сократилось. Было предложено создать дополнительный контрольный пункт, соединяющий Авдеевку непосредственно с Донецком для жителей Авдеевки с упрощенной процедурой пересечения. Однако другие участники выступили против этой идеи, поскольку они подчеркнули необходимость официального трудоустройства для получения пенсий в будущем. Записи донецких предприятий на неподконтрольной Украине территории не будут приняты украинской властью», – говорится в отчете.

«Люди жаловались на дискриминацию по возрасту на рынке труда. Они сказали, что нет возможностей трудоустройства для лиц старше 40 лет. Из-за ограниченных возможностей трудоустройства люди считают, что рабочие места предоставляются людям, которые имеют необходимые связи. Многие угольные шахты закрылись, что привело к сокращению числа рабочих мест вблизи линии разграничения, поэтому люди заняты на случайных или сезонных работах», – информируют в ООН.

По данным правозащитников, в Святогорске (Донецкая обл.) переселенцы также сообщали об отсутствии возможностей трудоустройства и дискриминации. Некоторые ВПЛ жаловались на то, что работодатели просто отказывались рассматривать возможность их трудоустройства.

Также отмечается, что переселенцы без документов, удостоверяющих личность, не могут получить официальную работу. Они сталкиваются с трудностями в получении даже неофициальных сезонных рабочих мест, потому что они не могут пройти через внутренние контрольно-пропускные пункты на прифронтовом Донбассе.

«Большинство лиц, не имеющих документов, вообще не имеют дохода и полностью зависят от членов громад и гуманитарных организаций в вопросах жилья и удовлетворении основных потребностей. Некоторые женщины были вынуждены работать неофициально. Например, они говорили о том, как они перевозят товары через разрушенный мост на КПВВ в Станице Луганской. Это обеспечивает минимальный доход», – сообщают в ООН.

Есть проблемы с трудоустройством и в прифронтовом поселке Золотое (Луганская обл.), связанные с закрытием шахт и отсутствием возможности торговать домашними продуктами с ближайшими населенными пунктами, которые расположены на неподконтрольной украинским властям территории. Кроме того, в Луганской области некоторые переселенцы сообщили представителям ООН, что им было отказано в работе, потому что у них есть родственники, живущие на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

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