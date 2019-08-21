Губернатор Луганщины рассказал, как решают проблемы с ремонтом дорог

На Луганщине проблема с ремонтом дорог, особенно в населенных пунктах вблизи линии разграничения, остается очень острой. Об этом рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.
К руководителю области с вопросами и проблемами о состоянии дорог обратились несколько жителей Луганщины. «В Новопсковском районе по Луганской области наихудшие дороги. Скорая едет больше часа к нам в село, невозможно спасти человека, если что-то серьезное. Ранее в Новопсков ездили за 13-15 минут», – рассказала о ситуации Татьяна.
Люди из других населенных пунктов региона также интересовались, когда в Луганской области отремонтируют проблемные участки дорог. «Это всеукраинский тяжелый вопрос, а у нас особенно. Жители Луганщины должны знать, что ранее была такая политическая составляющая и такой фактор, что рассматривалось, что в Луганскую область нужно только сделать заезд. Все остальное – особенно вблизи линии разграничения было даже не на втором месте, а где-то на третьем-четвертом», – заявил Комарницкий.
«Я не в космосе летаю, я по этим дорогам езжу и по этим тротуарам хожу. Для меня это также болезненный вопрос. Бюджет области на этот год 439 млн грн на дороги. Это более-менее высокая цифра, но из них 113 млн грн – это эксплуатация, и это нужно готовить на зиму. Но более 300 млн грн – по ним сейчас работает аудит в службе управления дорогами, потому что на бумаге большое выполнение, а в живую – я не со всем согласен. Поэтому работаем. Мы занимаемся дорогами», – прокомментировал губернатор Луганщины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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