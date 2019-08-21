Арест Гримчака может иметь неожиданное продолжение, – юрист

Арест замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Гримчака, которому инкриминируют мошенничество, может иметь неожиданное продолжение. Об этом «Донецким новостям» рассказал сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист Дмитрий Снегирев.

По его словам, «дело Гримчака» может иметь неожиданное продолжение – не в виде арестов возможных коррупционеров, а в виде отставки руководства НАБУ. «И тут возникает логичный вопрос – по кому был основной удар? По Гримчаку (доказать причастность которого к коррупционным или мошенническим действиям будет крайне сложно, тем более, что в деле допущено уже немало процессуальных ошибок) или по главе НАБУ – Сытнику», – отметил Снегирев.

Также юрист рассказал, что МинВОТ уже успело откреститься от данной ситуации, заявив, что деятельность Гримчака не связана с деятельностью министерства.

«Тем временем, представители новой власти проводят зондирование настроений по поводу возможной ликвидации данного министерства. Мне кажется, что ликвидация МинВОТ не вызовет особых эмоций в обществе. Данное министерство не демонстрировало эффективной работы», – сообщил Снегирев.

«Не исключаю, что в процессе следствия Гримчак назовет схемы освоения как государственных средств, так и донорских средств, которые были переданы на восстановление инфраструктуры Донбасса и на решение проблем переселенцев. И далеко не всегда шли именно на эти нужды. А это – многомиллионные суммы в долларовом эквиваленте», – добавил он.

Более подробно с мнением аналитика и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «"Казус Гримчака": Как арест замминистра отразится на судьбе МинВОТ».

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