Гуманитарная помощь на Донбассе: Чем недовольны переселенцы

На Донбассе переселенцы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в вопросе оказания гуманитарной помощи и социальной поддержки. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Участники жаловались на отсутствие поддержки со стороны гуманитарных организаций и жесткие критерии уязвимости, что означает, что многие люди, которым это действительно нужно, не имеют права участвовать в соответствующих программах неправительственных организаций», – говорится в отчете.

«Участники опроса пенсионного возраста поделились своим мнением о том, что несправедливо, что ВПЛ не могут претендовать на индивидуальную гуманитарную помощь, когда их доход превышает 2000 грн. Между тем, местные жители поселка получают помощь, поскольку их доходы ниже, хотя они не должны платить арендную плату и никогда не были перемещены», – сообщили в ООН.

Читайте также: