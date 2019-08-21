Сообщение о минировании в центре Краматорска оказалось ложным

В Краматорске (Донецкая обл.) во вторник, 21 августа, полиция перекрывала центр города и около двух часов искала взрывоопасные предметы из-за анонимного сообщения о минировании автомобиля у бизнес-центра.

Сообщение об угрозе взрыва поступило на электронный адрес Краматорского отдела полиции. Неизвестный угрожал взорвать машину и начать стрельбу по людям. Проверяли эту информацию в течение двух часов. На улице Василия Стуса перекрыли движение автомобилей и обыскали каждую машину у отеля в центре города. Территорию отеля ограждали сигнальной лентой.

Пиротехники сообщили, что возможный радиус поражения взрывоопасного предмета, который искали, до 60 метров. Людей из отеля не эвакуировали, но за ограждения не пропускали, транспорт перенаправляли в объезд. По окончании проверки движение транспорта возобновили.

«Была отработана прилегающая территория, стоянка отеля. Взрывоопасных веществ выявлено не было», – рассказал младший инспектор-кинолог кинологического центра Нацполиции Донецкой области Роман Заяц.

Правоохранители сообщили, что с начала года это было четвертое сообщение о заминировании в Краматорске. Из них подтвердилось одно – в апреле взрывоопасные предметы обнаружили на территории крытого рынка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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