Смена власти в Кабмине: В каком состоянии передают экономику Украины

За 3,5 года Кабинет министров Украины заложил хороший фундамент для развития экономики страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«После Революции Достоинства на счетах Государственного казначейства было 108 тыс. грн. У нас были огромные проблемы в энергетической сфере и серьезные проблемы и в промышленности. Но главный наш вызов – вооруженное нападение, гибридное нападение РФ на нашу суверенную и мирную страну», – напомнил он.

По его словам, сейчас в правительстве каждое министерство готовит для новых руководителей отчет о проделанной работе и назвал несколько важных экономических показателей. «Международные резервы во время прихода нашего правительства были 13,2 млрд долл. Мы оставляем страну следующему правительству с почти 22 млрд долл. Мы создали такие условия, в которых НБУ сформировал большие резервы», – заявил Гройсман.

«С 2016 года и на сегодня курс национальной валюты остается примерно стабильным. В апреле 2016 года он был 25,63 грн за доллар, сегодня доллар стоит 25,18 грн. важно, что мы уменьшили почти на 20% по отношению к ВВП долг страны. Еще один показатель – это инфляция. Если в 2014 году она была почти 25%, то уже в прошлом году мы вышли на 9,8%, а в этом году – 9,1%, но, я считаю, что у нас есть все шансы получить инфляцию по результатам 2019 года менее 8%», – рассказал премьер-министр.

Он сообщил, что правительство Арсения Яценюка передало нынешнему правительству государственный бюджет в сумме 90 млрд грн. «Мы сегодня передаем казну в более 130 млрд грн. Мы нарастили почти 40 млрд грн», – проинформировал Гройсман.