Реформу децентрализации необходимо завершить, – Гройсман

С 2014 года количество сторонников децентрализации в Украине значительно возросло, но этот процесс, начатый в 2016 году, еще не завершен. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Важно, чтобы реформа была завершена, чтобы на законодательном уровне были закреплены права местного самоуправления. Глубокая реформа нужна и ее нужно завершать. Тут нужно вносить изменения в Конституцию. Нам нужно завершать процесс объединения территориальных громад», – сказал он.

По его словам, в процессе децентрализации еще два элемента являются важными. «Нужно в ближайшие два года оказать фокусную поддержку малым городам. Мы начали уже это делать в этом году – большая финансовая поддержка, больше возможностей для них. Я считаю, что малые города и небольшие громады нуждаются сегодня в большей поддержке», – заявил Гройсман.

«В том числе нужно менять закон о местных выборах. Закон от 2015 года о местных выборах был таким, что люди выбирали местных депутатов, а формула определения победителей настолько сложная, что те, за кого голосовали люди, не всегда становились депутатами на своем округе на местном уровне. Поэтому систему местных выборов нужно тоже менять», – считает премьер-министр.

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