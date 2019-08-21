Гройсман рассказал о достижениях правительства в сфере образования

За время работы действующего правительства в Украине созданы 85,5 тыс. мест в детских садах, что сократило дефицит, который в 2016 году составлял 100 тыс. мест. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В следующем году, по нашему плану, мы должны сократить очереди в детские сады до нуля. До конца 2020 года она должна быть нулевой. Это реально, мы это продемонстрировали, поскольку за два года мы ее уменьшили более чем на 60%. Построены, отремонтированы и восстановлена работа более 320 дошкольных учреждений», – сказал он.

«Мы также начали реализацию программы новой украинской школы. Мы прошли только за два года первый и второй класс, а у нас 12 классов. Нужно, чтобы следующее правительство продолжало внедрять эту реформу, тогда мы получим новую украинскую школу с новыми возможностями для наших детей», – продолжил Гройсман.

По его словам, за 2018-2019 годы 5 тыс. 600 школ были приняты в эксплуатацию, из которых 120 – построены, реконструированы или модернизированы.

«Мы с 1 января 2017 года подняли заработную плату учителям на 50%, потом еще на около 30%. В сумме – на 80% в сравнении с 2016 годом. Мы в целом изменили систему начисления зарплат для учителей. Зарплаты учителей должны возрасти от 20% до 70%. Решения правительства приняты, теперь их нужно профинансировать. Причем на 70% – это для молодых учителей», – напомнил премьер-министр.

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