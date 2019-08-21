В правительстве отчитались о поддержке семей с детьми и детей-сирот

В правительстве отчитались о поддержке семей с детьми и детей-сирот

ДН

21.08.19 14:48dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За более чем год действия правительственной программы «Чужих детей не бывает» взыскано 8,4 млрд грн алиментов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы создали строгую систему защиты прав детей и восстановления их прав, в том числе и финансовую поддержку тех родителей, которые развелись. Важно это продолжать», – сказал он.

По его словам, в рамках действия еще одного социального проекта – «Пакет малыша» было роздано более 270 тыс. таких наборов помощи.

«Отдельно развиваем электронные услуги. "Муниципальная няня" – очень правильная программа, которая позволяет получать финансовую поддержку семейного бюджета на зарплаты нянь, когда родителям нужно работать», – рассказал Гройсман.

«1300 квартир мы приобрели и передали детям-сиротам, которые достигли 18-летнего возраста. Как правило, этим детям некуда было идти вообще. Мы помогаем таким людям и также развиваем дома семейного типа, которых при поддержке правительства создано 124», – добавил премьер-министр.

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