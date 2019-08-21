В правительстве отчитались о поддержке семей с детьми и детей-сирот

За более чем год действия правительственной программы «Чужих детей не бывает» взыскано 8,4 млрд грн алиментов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы создали строгую систему защиты прав детей и восстановления их прав, в том числе и финансовую поддержку тех родителей, которые развелись. Важно это продолжать», – сказал он.

По его словам, в рамках действия еще одного социального проекта – «Пакет малыша» было роздано более 270 тыс. таких наборов помощи.

«Отдельно развиваем электронные услуги. "Муниципальная няня" – очень правильная программа, которая позволяет получать финансовую поддержку семейного бюджета на зарплаты нянь, когда родителям нужно работать», – рассказал Гройсман.

«1300 квартир мы приобрели и передали детям-сиротам, которые достигли 18-летнего возраста. Как правило, этим детям некуда было идти вообще. Мы помогаем таким людям и также развиваем дома семейного типа, которых при поддержке правительства создано 124», – добавил премьер-министр.

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