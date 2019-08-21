Осенью нас может ожидать представление новой идеологии по неподконтрольному Донбассу, – эксперт

Арест замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Гримчака, которому инкриминируют мошенничество, не связан с деятельностью министерства. Однако удар, возможно, придется именно по МинВОТ. А осенью нас, скорее всего, ждет представление новой идеологии касательно неподконтрольной украинским властям части Донбасса, в которую МинВот не вписывается. Об этом «Донецким новостям» рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

Эксперт напомнил заявление лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. «Обсуждая 15 августа возможный состав новых парламентских комитетов, он заявил, что не видит смысла создавать новые комитеты и новые министерства, если потом их чиновников ловят на взятках», – отметил Кущ.

Он считает, что это заявление в определенной мере алогичное, и в тех же таможне, НБУ, Минфине можно наловить целое ведро «коррупционных карасей». Но это не значит, что данные органы нужно распустить, т.к. там много коррупционеров.

«Я не исключаю, что арест Гримчака связан с судьбой МинВОТ. Мы уже слышали заявления представителей новой власти, что, возможно, будет сокращено количество комитетов, а также министерств… Кроме того, идут разговоры, что парламентский Комитет по вопросам реинтеграции Донбасса могут отдать представителям провосточной оппозиции», – рассказал финансовый эксперт.

«И тут вырисовывает интересная конспирологическая версия. Осенью нас, скорее всего, ждет представление новой идеологии касательно оккупированного Донбасса. В которую не впишутся МинВОТ и МинВет. Не исключен и новый вариант общения с Россией», – добавил он.

Поэтому, по его словам, возможно, ликвидацию МинВОТ будут подавать под соусом борьбы с коррупцией. «В стиле, что ликвидация МинВОТ никак не связана с возможной новой политикой по Донбассу и РФ, мол, тут дело исключительно в коррупции. И в этом ракурсе ситуация с Гримчаком выглядит идеально», – предполагает Кущ.

Он считает, что, хотя уголовное дело никак не связано с МинВОТ, удар, возможно, придется именно по Министерству по вопросам оккупированных территорий.

Более подробно с мнением аналитика и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «"Казус Гримчака": Как арест замминистра отразится на судьбе МинВОТ».

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