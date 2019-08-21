Это только начало: Гройсман доложил о ходе медицинской реформы

В Украине медицинская реформа должна быть продолжена, а в 2020 году нужно перейти к этапу реформирования медицины вторичного уровня. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Когда критикуют медицину, хотят оправдать ее плохое состояние реформой. Нет. Как раз реформа, которая началась – это только начало изменений, которые приведут в нормальное состояние охрану здоровья в стране», – сказал он.

«Нельзя отказываться от реформы медицинской сферы. Ее можно совершенствовать. Мы фактически построили прототип страховой медицины. Национальная служба здоровья – это инфраструктура, которую можно использовать для внедрения страховой медицины, но страховая медицина – это, скорее, вопрос финансового рынка и финансовых гарантий, чем вопрос самой медицины», – продолжил Гройсман.

По его словам, сейчас в Украине подписали декларации с семейным врачом 28 млн человек, что составляет 70% от всего количества пациентов. «Возмещены деньги за 40 млн рецептов на бесплатные лекарства. Ранее большинство людей отказывались от лечения, потому что у них не было денег. Нужно продолжать программу "Доступные лекарства"», – считает премьер-министр.

Он заявил, что врачам первичной медицины удалось повысить зарплату в 2-3 раза, а следующий этап – реформирование вторичной медицины, которым займется уже следующее правительство. Кроме того, Гройсман считает, что до конца года есть шанс завершить запланированные ремонты во всех больницах в регионах, в том числе в детской больнице «Охматдит».

«Считаю, что нужно продолжить создавать кардиоцентры по всей стране. У нас люди умирают от болезней сердца. Именно такие центры с хорошими врачами спасают людям жизни. Там, где центры уже работают, на 25% уменьшается смертность от инфарктов и инсультов, уменьшается инвалидность», – заявил Гройсман.

«Следующие шаги в 2020 году – экстренная медицина и бесплатная диагностика, которые должны заработать в больницах. Нужно только определить период, когда это произойдет. И вторичный уровень – это модернизация всей инфраструктуры и внедрение полной автономизации больниц вторичного уровня», – добавил он.

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