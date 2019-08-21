Украина сократила экспорт в Россию и увеличила его в ЕС

В Украине за время работы нынешнего Кабмина расширены возможности экспорта товаров и уменьшен показатель торговли с Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«В 2013 году на Российскую Федерацию приходилось 23,7% экспорта товаров. Сейчас экспорт товаров в ЕС составляет 42%, часть РФ – 6,4%, и она уменьшается дальше», – сказал он.

«Мы открыли новые рынки. На рынок Азии за 2018 год экспортировали 13,7 млрд долл. Это почти 30% всего экспорта. Мы открыли новейший рынок, который нужно развивать. Это рынок Африки – 4,1 млрд долл. Нужно двигаться и в Латинскую Америку, где был проведен визит и есть четкие наработки, где мы можем работать», – добавил Кубив.

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