В Украине продолжают модернизировать оборонный комплекс

За три года в Украине увеличили финансирование в модернизацию оборонного комплекса в 100 раз и продолжают внедрять стандарты НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Мы говорим о 3,1 млрд в 2018 году. Мы говорим о 2016-2018 годах – это внедрение более 200 разработок новейшего вооружения и военной техники: это ракеты "Нептун", "Ольха" и "Ольха М"», – сказал он.

По его словам, за эти годы в Украине модернизировали и закупили новую военную технику. «Это "Миг-29", "Ми-8", "Т-64", зенитно-ракетный комплекс "Оса", артиллерийский комплекс "Гвоздика"», – отметил Кубив.

«На сегодняшний день в Украине используют 670 стандартов НАТО, 975 украинских стандартов. Наши военные тренируются в странах-членах НАТО и у международных экспертов, которые присутствуют на Яворовском полигоне на Львовщине. Мы продолжаем активно работать международной командой и межгосударственной кооперации в сфере обороны и безопасности», – заявил министр экономики Украины.

Он также проинформировал, что в Украине выросла доля частных компаний в производстве оборонной продукции: «В 2016 году – 30%, в 2017-м – 50%, в 2018 году – 70% частных компаний».

Читайте также: