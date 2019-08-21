Кабмин еще не перечислил деньги на погашение долгов по зарплатам шахтеров

Кабинет министров еще не перечислил деньги на погашение долгов по зарплатам шахтеров, но сделает это в ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 августа, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня все деньги будут перечислены», – сказал он.

«Мы действительно несколько недель назад приняли необходимые решения. Через резервные фонды выделили деньги на поддержку шахтеров, но там более глубокие проблемы в самой отрасли, поэтому нужно будет этим заниматься более детально», – добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее, на 1 августа задолженность по заработной плате шахтерам на государственных угольных предприятиях составляла более 1 млрд грн. Правительство выделило средства на частичную выплату зарплаты шахтерам. В частности, 14 августа принято Постановление №701, согласно которому 100 млн грн будут направлены на оплату заработной платы работников государственных угледобывающих предприятий.

Напомним, в Украинске (Донецкая обл.) 16 августа горняки шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» вышли на протест, в ходе которого написали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и омбудсмену Людмиле Денисовой о задолженности по зарплате и с просьбой не закрывать шахту.

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