В «ДНР» запретили вывозить пшеницу и ячмень, чтобы не было дефицита

На временно неподконтрольной части территории Донецкой области до 31 декабря 2019 года запретили вывоз некоторых сельскохозяйственных культур. Об этом говорится в «постановлении правительства ДНР», пишут сегодня, 21 августа, местные интернет-ресурсы.

Меры приняты с целью обеспечения продовольственной безопасности. «В целях государственного регулирования порядка перемещения через таможенную границу ДНР отдельных категорий товаров, для обеспечения продовольственной безопасности временно, до 31 декабря 2019 года, запретить вывоз за пределы таможенной территории ДНР следующих сельскохозяйственных культур: пшеница (товарная позиция ТН ВЭД 1001); ячмень (товарная позиция ТН ВЭД 1003)», – говорится в «постановлении».

Отмечается, что такие меры позволят обеспечить контроль над объемом экспорта, в результате чего насытить внутренний рынок зерновых культур, обеспечить наполнение зерном пшеницы и ячменя резервного фонда «ДНР». А также позволит не допустить возникновения дефицита всех сортов пшеницы и ячменя.