У Суркова заявили о возобновлении консультаций с Украиной о Нормандском формате

Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков рассказал, что со между Россией и Украиной возобновились консультации о проведении встречи лидеров стран-участниц в Нормандском формате. Об этом он заявил в интервью одному из российских изданий.

«Саммит Нормандской четверки состоится в обозримом будущем. Но только при условии, что решения этого саммита будут заранее сторонами согласованы. А также при выполнении решений ранее состоявшихся саммитов. Здесь, напомню, Россия требует согласовать формулу Штайнмайера и завершить разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском», – сказал он.

«Кроме этого, возможны подвижки в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже. Хоть это и не вопрос Нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история», – заявил Чеснаков.

По его словам, вопросы к переговорам в Нормандском формате прорабатывают помощники лидеров стран-участниц. «Они встречались в Париже в июле и планируют встретиться еще раз до саммита глав государств. Первоначально собирались в конце августа – начале сентября. Но даты пока нет. Францию на этом уровне представляет Эммануэль Бонн, Германию – Ян Хеккер, Россию – Владислав Сурков, от Украины были Вадим Пристайко и Анатолий Ермак. Пристайко, скорее всего, уходит работать в МИД, тогда, видимо, останется Ермак», – предполагает политолог.

«Ермак – новый человек. Помощник нового президента Украины. Со стороны России участники прежние: Лавров, Сурков, Козак. Здесь ничего не изменилось. Но, действительно, возобновились двусторонние консультации между Россией и Украиной. Пока не вполне официальные. Раньше, при Порошенко, они тоже имели место время от времени – как по линии администраций президентов, так и по отдельным экономическим и даже военным вопросам. Возобновление таких консультаций – хороший знак. Надо разговаривать. К чему они приведут? Пока сказать трудно», – резюмировал Чеснаков.

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