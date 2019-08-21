Спасатели подвозят воду для жителей Лисичанска

Для водоснабжения жителей Лисичанска (Луганская обл.), где из-за задолженности за электроснабжение отключены объекты КП «Лисичанскводоканал», в течение последних суток подвезено 76 м куб. технической и 40 м куб. питьевой воды. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении напоминается, что 19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключено объекты

КП «Лисичанскводоканал» (4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции) в Лисичанске. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска (всего около 80 тыс. жителей).

Также пресс-служба «Лисичанскводоканала» обратилась к потребителям водоканала с просьбой рассчитаться за полученные в августе услуги водоснабжения, водоотведения и погасить задолженность в случае ее наличия. обращаемся к потребителям водоканала с просьбой рассчитаться за полученные в августе услуги водоснабжения, водоотведения и погасить задолженность в случае ее наличия. «Сообщаем, что 19.08.2019 года "ООО "Луганское энергетическое объединение" осуществило отключение части объектов предприятия за задолженности за электрическую энергию в сумме 165 млн.грн. которая возникла в прошлые годы. На сегодняшний день для восстановления электроснабжения объектов водоканала, нынешний поставщик электрической энергии, ООО "Энер ВОСТОК" требует осуществления доплаты за поставки электрической энергии по август 2019 года в сумме более 3 млн. грн. Из-за низкого уровня платежей предприятие не может оплатить такую ​​сумму, переговоры на разных уровнях власти сейчас результативных действий не дали», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье третьи сутки без централизованного водоснабжения.

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