Кураторы «Л-ДНР»: Какова их роль в переговорах по Донбассу

В переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе в Нормандском формате есть определенное распределение ролей между российскими кураторами «Л-ДНР» вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом рассказал близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков.

«Сурков отвечает за политические, идеологические, информационные аспекты, координирует в целом Минский процесс, представляет Россию в Нормандском формате, поддерживает связь с ДНР и ЛНР. Козак видит ситуацию с экономической точки зрения. Их роли распределены президентом, их текущую работу направляет руководитель администрации главы государства», – говорит Чеснаков.

«Нет какого-то отдельного формата Ермак – Козак. Переговоры с Ермаком (помощником президента Украины, – прим. ред.) ведет и Сурков. Есть канал Вайно – Богдан. А уже его производными являются каналы Сурков – Козак – Пристайко – Ермак. И еще МИДы двух стран взаимодействуют», – продолжил он.

По его словам, несмотря на то, что оба куратора «Л-ДНР» «работают на президента Путина» и в итоге будут «делать то, что он скажет», в их взглядах все же есть отличия. «Пока он (Путин, – прим. ред.) не принял окончательного решения, у них есть возможность проявлять свои предпочтения. И следовать своим взглядам на проблему, которые у них, конечно, не вполне совпадают. А может быть, даже и совсем не совпадают. Мне кажется, они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения», – считает политолог.

Он повторил, что Козак смотрит на «Л-ДНР» с экономической точки зрения и считает, что для того, чтобы «вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций», а России это невыгодно. «То есть, Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы. И даже не очень важно, кому. Есть также проблема санкций. Что бы ни говорили оптимисты, санкции, конечно, сдерживают наш экономический рост. И рациональный экономист полагает, что если избавиться от Донбасса, то и санкции тут же снимут, и экономический рост начнется, и вообще все будет так, как будто ничего и не было», – рассуждает Чеснаков.

Политолог отмечает, что Сурков видит в финале Минского процесса наделение Донбасса «полноценным особым статусом» и экономические интересы РФ: «Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем – один народ, две системы. Только не на 50 лет, а бессрочно... Когда в Украине окончательно одумаются, можно было бы сделать Донбасс сферой общих интересов России и Украины. Чтобы Донбасс стал не причиной раздора, а платформой для сотрудничества и совместной работы. Там могли бы ходить на равных две валюты – рубль и гривна, работали бы совместные предприятия».

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