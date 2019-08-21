Минские договоренности: В России мечтают об особом экономическом режиме с «Л-ДНР»

Минские соглашения по Донбассу нужно выполнять «жестко» и «без компромиссов», особенно в вопросе особого статуса для «Л-ДНР». Об этом заявил близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков.
«Задача Украины – не дать Донбассу особый статус. Об этом уже заявил Зеленский. Поэтому они вертятся — предлагают особый статус только на переходный период, на 3-5 лет. Или особый статус после полного разоружения ополчения (то есть, никогда). У России задача противоположная – добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах – заявил Чеснаков.
По его словам, в этом разница в подходах двух кураторов «Л-ДНР» вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Владиславом Сурковым. «Экономистам (Козаку, – прим. ред.) кажется, что Украине надо подыграть, тем более, Киев смягчил риторику и ведет себя почти ласково. Призывают пойти Киеву навстречу, согласиться на легкий и ненапряжный для Киева алгоритм выполнения Минского комплекса мер. То есть, только сделать вид, что мы обеспечили права Донбасса и побыстрее уйти из процесса в надежде, что заграница нас полюбит. А там трава не расти», – рассуждает политолог.
Он отметил, что в Минских соглашениях «есть положение об особом экономическом режиме». «И не написано, какой именно это режим. Зато написано, что Киев и Донбасс могут иметь соглашения по всем социально-экономическим вопросам. Содержание этих соглашений может быть в принципе любым, как стороны договорятся. Так что Минский комплекс мер открывает широкий простор для креативных решений. И о бивалютной зоне, и много еще о чем можно договориться, было бы желание», – считает Чеснаков.
Политолог предполагает, что подвижки в переговорах по Донбассу могут быть, когда в Украине сменится состав Кабинета министров: «Давайте не забывать, что у Зеленского пока нет своего Кабинета министров… Может быть, когда он сформирует собственный Кабмин, что-то изменится. Хотя, честно говоря, вряд ли».
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