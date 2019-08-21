Конструктивная работа: О чем договорились в Трехсторонней контактной группе по Донбассу

Режим тишины, объявленный 21 июля 2019 года, в целом, сказался благоприятно на ситуации безопасности на Донбассе, и накануне начала нового учебного года важно его соблюдать. Об этом по итогам заседания в Минске Трехсторонний контактной группе (ТКГ) сегодня, 21 августа, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТК Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«Трехсторонняя контактная группа отметила, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019 года, имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности на Донбассе, хотя, к сожалению, не обошлось без потерь. Дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года», – пишет Олифер.

Она также отметила, что продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц.

Кроме того, выделила один из приоритетов работы социально-экономической подгруппы ТКГ, где продолжают искать пути улучшения гуманитарной ситуации для всех жителей Донецкой и Луганской областей, в частности, по бесперебойному водоснабжению всей территории Донбасса.

По словам Олифер, также все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на неподконтрольной укринской власти территории Донбасса, поскольку эта проблема является ключевой.