Украина готова начать ремонт моста у Станицы Луганской уже завтра

Украина выполнила обязательства по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской (Луганская обл.) и готовности начать его ремонт завтра, 22 августа 2019 года. Об этом по итогам заседания в Минске Трехсторонний контактной группе (ТКГ) сегодня, 21 августа, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТК Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«Украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика по выполнению взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019. Однозначно, до начала восстановительных работ на мосту должно быть демонтировано блокпост НЗФ (незаконных вооруженных формирований, – прим.) ОРЛО», – пишет Олифер.

Она также отметила, что в дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ «Станица Луганская» должен быть одновременным и зеркальным.

Олифер уточнила, что достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации со Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.

*Сокращения: ОРЛО – отдельные районы Луганской областей

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