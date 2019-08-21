Реконструкция длится 3 года: Как изменился парк «Юбилейный» в Порковске (Видео)

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) подходит к завершению первый этап реконструкции парка «Юбилейный». Масштабные работы здесь продолжаются три года. Сейчас в парке кладут плитку, убирают газоны и тротуары. При этом посетителей здесь много.

Так, в парке разместили двухметровый фонтан. Его изготовили специально для города. По словам покровчанки Марины, фонтан еще и освежает, особенно малышей. Рядом с фонтаном для детей установили и развлечения. Покровчанин Тимофей пришел сюда с младшей сестренкой. «Понравились аттракционы, которые поставили, и очень фонтан красивый», – сказал он.

В парке уже установили новое освещение, лавочки и кованые урны. А еще обновили входные арки. Деньги на капремонт предоставили из областного бюджета. «Около 60 миллионов – это финансовый ресурс, который запланирован и будет выплачен после полного объема работ с областной экологии и 15 миллионов софинансирование местного бюджета», – сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.

Сегодня, 21 августа, глава области Павел Кириленко проинспектировал, как ремонтируют парк. По его словам, работы здесь еще хватает. «Чтобы были зеленые насаждения сделаны и, конечно, водоем, который здесь есть, привести в порядок. И тогда действительно это подарок местным жителям и гостям города», – отметил он.

Подрядчики заверили, что новые деревья и цветы высадят осенью. «Клены – красный, желтый лист. Дубы будут осенью красными. Осенью посадим тюльпаны», – сказала представитель подрядчика.

Работы, которые запланировали на этот год, обещают завершить ко дню города. 25 августа планируют торжественное открытие парка.

Ранее Требушкин сообщил, что подрядчики обещали сдать объект еще год назад, но именно сейчас работа приближается к финалу.

Источник: ТК «Донбасс»

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