В Мариуполе патрульных судят за превышение полномочий (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) суд продлил срок домашнего ареста до 19 октября патрульным, которых судят за превышение служебных полномочий.

Инцидент произошел в июне 2018 года. Житель Мариуполя Александр Селезнев пил пиво на детской площадке, и в этот момент к нему подошли патрульные. Сначала обыскали, а затем применили силу. Все происходило на глазах дочери.

Пострадавший Селезнев считает, что виновные должны быть наказаны. А до приговора – находиться под домашним арестом. «Домашний арест, чтоб они не повлияли, никаких проблем не создали. Я считаю, что достаточно уже материалов там, и видео, и свидетелей. Думаю, что дело все-таки будет доказано», – сказал Селезнев.

Под домашним арестом патрульные находятся уже два месяца. Срок истекает 24 августа. И прокурор настаивает: его надо удлинить. «... сторона обвинения имеет ходатайство о фактическом продолжении избранной меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – сказал прокурор Сергей Рябушкин.

Один из подсудимых Александр Пелипас работал в тактическом подразделении. Сейчас отстранен от службы, и все время должен быть дома. «Фактически никуда не могу выйти из дома, страдает у меня семья из-за этого. Потому что я не могу появляться на работе, я не зарабатываю денег. Зарплата из-за этого уменьшилась существенно», – рассказал он.

Адвокат, защищающий патрульных, добивался, чтобы домашний арест отменили. К делу был добавлен документ от Мариупольского городского головы Вадима Бойченко, который готов был взять подозреваемых на поруки. «Просил не отстранять от выполнения служебных обязанностей работников роты тактико-оперативного реагирования Пелипас, Тимченко и Филь. Предоставить возможность дальше проходить службу», – уточнил адвокат Игорь Комаров.

Поручиться за ребят готовы и правоохранители. Среди них и начальник патрульной полиции в Донецкой области Михаил Вершинин. «По сути они выполняли мое личное поручение, которое я отдавал. Заострив внимание на детских площадках, заострив внимание на тех людях, которые нарушают административный кодекс Украины», – отметил он.

Несмотря на это, суд отклонил предоставленные ходатайства. И продлил срок домашнего ареста до 19 октября.