Самый большой ЦПАУ в Украине: Чем удивит мультицентр Мариуполя (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) почти достроили мультицентр – самый большой центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Украине. В комфортном, современном и доступном для всех здании будут оказывать административные, коммунальные, социальные и пенсионные услуги.

Мариупольчанин Валерий Малько проживает в Левобережном районе города более полувека. По словам мужчины, он помнит, когда это здание только возвели – это был кинотеатр «Союз». «Красивое здание было, стеклянное. Этот кинотеатр открылся – я был, кажется, в армии. И как раз с армии пришел и мы как раз ходили в кино, гуляли, ходили в кинотеатр. Были как раз хорошие фильмы, французские, итальянские», – вспоминает он.

В этом ЦПАУ будут обслуживать более 120 человек в час. Также разместят: отдел регистрации браков, Пенсионный фонд и прием платежей за квартплату. Изюминка проекта – смотровая площадка на крыше здания и уникальный фонтан. «Светодинамический с использованием форсунок туманопреобразующих, такие мы еще в Украине нигде не использовали. Ваш город будет первым, где мы эту технологию используем. И будут очень крутые форсунки – лебеди, лилии, которые нигде в пешеходных фонтанах еще не использовались», – рассказала сотрудница компании Лариса.

«Такой есть фонтан в Бордо и в Мариуполе. Соответственно, мы говорим вот эти точки, которых 20, это и парк Гурова, и парк Веселка, и ЦПАУ – это все архитектурный ансамбль, который уже начинает говорить о городе Мариуполе», – отметил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Объект финансируется из городского и областного бюджетов. Всего на реконструкцию выделили более 140 млн грн.

Источник: ТК «Сигма»

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