На Донетчине оштрафовали парня, разгуливавшего в футболке с символикой «ДНР»

В Родинском (Донецкая обл.) оштрафовали 25-летнего местного жителя, разгуливавшего в общественных местах в нетрезвом состоянии и в футболке с символикой «ДНР». Об этом сообщил инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

«Утром, сев в машину, проехал 50 метров и наблюдаю чудака на лавке. Надпись на спине была – Донецкая народная республика. Я думал, мне показалось», – отмечает автор видео с участником инцидента.

По словам инспектора сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николая Лебеденко, за ношение одежды с символикой «ДНР» привлечь к уголовной ответственности нельзя из-за несовершенства украинского законодательства. «Ни одна статья Уголовного кодекса не предусматривает наказание за использование символики фейковых "республик" или символики других государств», – сказал он.

«Был составлен административный протокол по статье 178 КоУАП. Это распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или появление в общественных местах в пьяном виде. За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до 85 грн», – сообщил Лебеденко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»