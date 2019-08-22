Переселенцы рассказали ООН о задержках пенсий и соцвыплат

На Донбассе переселенцы рассказали правозащитникам о задержках и приостановлении выплат пенсий и социальной помощи. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Многие участники жаловались на частые задержки и приостановление выплат пенсий и социальной помощи. В ситуациях, когда их пенсии и / или социальные выплаты задерживаются, люди полагаются на своих родственников, друзей или членов громад. Те, у кого есть огороды, полагаются на то, что они там выращивают. Пенсии и социальные выплаты недоступны для лиц, не имеющих действительных документов, удостоверяющих личность», – говорится в отчете.

Правозащитники отмечают, что у переселенцев есть мотивация восстанавливать свои документы, удостоверяющие личность, чтобы иметь право на пенсии и социальные выплаты, но и тут есть проблемы. «В Святогорске нет отдела социальной защиты или пенсионного фонда, поэтому людям приходится ездить в Славянск. Это дорого и сложно для людей с инвалидностью. Среди ВПЛ, зарегистрированных в Святогорске, 18% людей имеют инвалидность», – проинформировали в ООН.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя в безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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