Долги накапливались годами: В Лисичанск возвращается вода, но надолго ли

В Лисичанске (Луганская обл.) в среду, 21 августа, на внеочередной сессии городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками.

По словам директора КП «Лисичанскводоканал» Александра Батукова, коммунальное предприятие неприбыльное, для его работы необходимо свыше 7 млн грн ежемесячно.

«3 млн грн – это заработная плата, 3,5 млн грн – это нужно заплатить поставщику электроэнергии "Энера Восток". 250-300 тыс. грн надо ежемесячно на оплату ГСМ, порядка 90 тыс. грн надо на оплату хлора. Без этого предприятие не сможет развиваться и существовать», – сказал он.

«167 млн грн – это задолженность перед "ЛЭО", из них 142 млн грн – активной электроэнергии и 25 млн грн – штраф и пеня. Они накапливались годами – 5-7 лет. Перед "Энера Восток" у нас за апрель, за май, за июнь, за июль оплачено в полном объеме – 15 млн грн», – сообщил Батуков.

Он отметил, что жители Лисичанска задолжали водоканалу 68 млн грн. На внеочередной сессии горсовета директор КП «Лисичанскводоканал» проинформировал депутатов, что готовит бюджетный запрос на следующую сессию горсовета, которая запланирована через неделю, на выделение предприятию 4 млн грн, чтобы частично погасить долг перед энергетиками.

Как заявил управляющий делами Лисичанского исполкома Александр Савченко, водоснабжение – не единственная проблема в городе. «У нас есть еще проблемы с водоотводом, есть засоры, есть скопления, есть вода, которая течет по улицам. Над этим тоже нужно работать. Над этим работают люди, которые должны получать заработную плату», – рассказал он.

Напомним, в Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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