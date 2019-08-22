В Святогорске правозащитники помогли переселенке с инвалидностью

В Святогорске (Донецкая обл.) правозащитники помогли молодой переселенке с инвалидностью. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Маргарита – молодая женщина в инвалидной коляске, которой недавно исполнилось 18 лет. У нее эпилепсия и церебральный паралич, она живет в месте компактного проживания со своей матерью и бабушкой, которая заботится о них обоих. После перемещения в небольшой город Святогорск, она потеряла доступ к качественному медицинскому обслуживанию и реабилитации, что привело к быстрому ухудшению состояния его здоровья», – говорится в отчете.

«УВКБ ООН поддержало ее семью, предоставив медицинское оборудование, необходимое для регулярных проверок состояния здоровья дома, зимнюю одежду и теплые одеяла. Маргарита – студентка-отличница индивидуальной формы обучения. Она мечтает, что когда-то она сможет учиться в обычной учебной аудитории с другими молодыми людьми и завести хороших друзей», – сообщили в ООН.

Правозащитники информируют, что при опросе жителей прифронтового Донбасса, когда речь заходила о долгосрочных решениях, пострадавшие от конфликта люди, которые живут вдоль линии разграничения, не давали никаких рекомендаций.

«Через 5 лет после начала конфликта они не понимают, как можно улучшить их положение. Они не видят конца конфликта в ближайшем будущем. ВПЛ, проживающих вдоль линии разграничения, жаловались на отсутствие долгосрочных решений. Жилье является приоритетом. ВПЛ уже почти 5 лет живут в арендованных домах, местах компактного проживания или у родственников, и конца этому не видно. Они чувствуют себя проигнорированными или забытыми своим правительством. Они слышали, что доноры дают Украине деньги для помощи ВПЛ, но они этой помощи не видят», – заявили в ООН.

В ООН также заявили, что в Святогорске нет отделения социальной защиты и пенсионного фонда, поэтому людям приходится ездить в Славянск. Это дорого и сложно для людей с инвалидностью. При этом среди ВПЛ, зарегистрированных в Святогорске, 18% людей имеют инвалидность.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

Читайте также: