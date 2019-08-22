В Донецке заменили флаг «ДНР» на российский триколор (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в центре города на месте флагов «ДНР» сегодня, 22 августа, появились государственные флаги России. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Флаги РФ, в частности, вывешены на площади Ленина, над библиотекой им. Крупской, у здания «правительства ДНР», а также в некоторых других местах.

В комментариях дончане сообщают, что, по всей вероятности, это связано с Днем флага в РФ, который отмечается 22 августа. Также многие пишут о том, что сожалеют, что в Донецке не развеваются украинские флаги.