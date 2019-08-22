Сверка часов: Военный обозреватель прокомментировал переговоры Путина и Макрона

Во Франции состоялись переговоры французского президента Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина. На встрече, среди прочего, обсуждали вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Однако данная встреча была своеобразной «сверкой часов» между Путиным и Макроном. Так результаты переговоров «Донецким новостям» прокомментировал военный обозреватель Денис Попович.

«Если судить по открытым источникам, то встреча во Франции – это было, скорее, ни о чем. Определенности по встрече в Нормандском формате не возникло – Москва ставит это в зависимость от выполнения Минских соглашений. При этом "Минск" в определенных моментах не очень выгоден Украине, но именно наша страна пытается что-то сделать для выполнения договоренностей», – отметил Попович.

«В целом (конечно, если во Франции не было каких-то тайных договоренностей, о которых мы пока не знаем), данная встреча – это своеобразная "сверка часов" между Путиным и Макроном», – считает он.

Напомним, Путин в очередной раз начал говорить о компромиссе для достижения результата в Нормандском формате, для чего Украина должна предоставить особый статус Донбассу.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Без нас – и за наш счет: Стал ли ближе мир на Донбассе после встречи Путина с Макроном».

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