Сводка из зоны ООС за 21 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано 2 обстрела противника в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Водяного – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева в минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 11 единиц. Под обстрелами оказались поселок Александровка на окраине Донецка; Ясиноватая, поселок Крутая Балка; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Белая Каменка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, а также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.