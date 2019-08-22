Украине необходимо наработать новый эффективный формат переговоров по Донбассу, – политтехнолог

Во Франции состоялись переговоры французского президента Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина. На встрече, среди прочего, обсуждали вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Нормандский и Минский форматы – это «вчерашний день», а Украине необходимо наработать новый эффективный формат переговоров по Донбассу. Об этом, комментируя встречу Макрона и Путина «Донецким новостям», рассказала политтехнолог, эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль.
По ее словам, из официальных источников известно, что Путин и Макрон, в частности, говорили о важности переговоров в Нормандском формате. При этом Путин подчеркивал важность результативности подобной встречи, а не «переговоров ради переговоров». «Интересно, какого результата ожидает президент РФ, имея официальную позицию "нас там нет"? Вопрос – риторический», – отметила эксперт.
«Я считаю "вчерашним днем" любые надежды как на Нормандский формат (Украина, Россия, Франция, Германия), так и на Минский (Украина, Россия, ОБСЕ и "Л-ДНР"). В первом случае Российская Федерация, как и раньше, не признает участия своих военных в войне на востоке Украины. Во втором – мы можем констатировать лишь полное отсутствие правового поля подобных "договоренностей", учитывая подписи вожаков непризнанных "республик"», – добавила она.
Коваль сообщила, что, с ее точки зрения, сейчас ключевыми являются два момента. Первый – это ратификация Верховной Радой Украины Римского Статута – обеспечит юрисдикцию Международного криминального суда на территории Украины и позволит привлечь к ответственности РФ. Второй – наработка нового эффективного формата переговоров касательно войны на востоке страны.
С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Без нас – и за наш счет: Стал ли ближе мир на Донбассе после встречи Путина с Макроном».
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