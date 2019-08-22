Эксперты ООН дали правительству Украины рекомендации по переселенцам

Эксперты ООН дали правительству Украины рекомендации по решению накопившихся проблем переселенцев, особенно по людям, живущим в населенных пунктах прифронтового Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

Среди предоставленных рекомендаций украинским властям следующие:

Информировать жителей населенных пунктов вдоль линии разграничения об объектах гражданской обороны, таких как бомбоубежища и маршрутах к ним. Кроме того, убедиться, что бомбоубежища оснащены всем необходимым, учитывая тот факт, что жителям приходится проводить там много времени;

Организовать возвращения судебных органов обратно в города, которые они покинули из-за конфликта (например, Авдеевка);

Развивать общественный транспорт в районах вдоль линии разграничения, чтобы все жители могли получить доступ к необходимым услугам;

Государственной миграционной службе предоставлять услуги в районах, расположенных вдоль линии разграничения и упростить процедуры выдачи паспортов / удостоверений личности для ВПЛ и лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на неподконтрольной украинским властям территории;

Расширять предоставление услуг, ориентированных на лиц, переживших сексуальное и гендерно-обусловленное насилие, и повышать осведомленность об этих рисках;

В случаях, когда военные считают необходимым и оправданным использование гражданского имущества, создать систему для документирования реквизиции имущества и предоставления надлежащей компенсации;

Расширить жилищные возможности для ВПЛ. Хотя социальное жилье является для некоторых полезным решением, более долгосрочный эффект будет от помощи в покупке собственного жилья, например, путем субсидий или доступных кредитов;

Помогать лицам, дома которых были повреждены, проводить ремонтные работы или выдавать компенсацию за ущерб, причиненный имуществу в результате конфликта. Обеспечить более инклюзивную политику в отношении цыганских общин, пострадавших от конфликта на востоке Украины, включив упомянутые общины в кампании по обмену информацией о возможностях на рынке труда, правовых и социальных услугах.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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