Предвзятое отношение: Переселенцы привели примеры дискриминации

Многие переселенцы рассказали о дискриминации на основании их территориального происхождения – из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Больше всего страдают крымские татары-ВПЛ, цыгане-ВПЛ, представители ЛГБТ сообщества, многодетные семьи, одинокие родители и пенсионеры», – сообщают в ООН.

Участники обсуждений привели примеры дискриминации:

Доступ к пенсиям (правила для ВПЛ отличаются от правил для других граждан; невозможность выбора банка, частые проверки);

Высшее образование (одна из трех групп со студентами сообщила, что студентам было отказано в предоставлении образовательных грантов из-за факта их перемещения);

Процедуры получения паспортов для выезда за границу (дополнительные документы, запрашиваемые только у ВПЛ, были упомянуты тремя группами);

Двойная дискриминация (на основании факта перемещения и принадлежности к меньшинству) во время работы была отмечена среди трансгендерных лиц, ВПЛ из числа цыганского населения и людей, живущих с ВИЧ. Например, работодатель отказался нанимать человека после того, как оказалось, что у него ВИЧ (г. Харьков), а большая публичная компания раскрыла гендерную идентичность ВПЛ трансгендеров (г. Киев), и оба инцидента привели к психологическому стрессу;

Лица с крымской пропиской подвергаются дискриминации, поскольку к ним относятся как к нерезидентам страны на основании положений закона «О свободной экономической зоне Крым». Эти люди не могут получить доступ ко всем банковским услугам, если они не зарегистрированы как ВПЛ;

Проблемы с доступом к банковским кредитам в связи с перемещением были упомянуты в трех группах.

«Мне сказали: "Мы не сдаем жилье иностранцам"», – привел пример дискриминации студент-переселенец из Крыма, который учится в Киеве.

«Я сталкивался с предвзятым отношением полиции из-за моей донецкой прописки. Им все равно, что у меня инвалидность. Они думают, что я имитирую свою инвалидность. Они пропускают обычных людей и обыскивают всех людей с инвалидностью», – рассказал дончанин, проживающий в Одессе о пересечении линии разграничения на Донбассе.

«Чем выше социально-экономический уровень населения, тем общество более толерантное и принимает индивидуальные особенности. К сожалению, в Украине общество в целом далеко от толерантности», – отмечает трансгендер из Донецкой области.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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