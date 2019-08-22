Столкновение «Газели» и велосипеда: В «ДНР» произошло ДТП (Фото)

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 22 августа, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают местные жители, на объездной дороге сегодня утром столкнулись «Газель» и велосипед.
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