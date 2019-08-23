Люди просто задыхаются: В Луганске жалуются на амброзию (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на улицах – заросли амброзии, которая доставляет много неприятностей аллергикам. При этом «власти» не спешат решать проблему. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Город задыхается от амброзии, при этом городские власти бездействуют. В Артемовском районе высота этой травы местами достигает метра. Люди с полинозом просто задыхаются, в аптеках препараты расходятся стремительно. А Жилсервис отговаривается, что, мол, косят, но на самом деле звука косилок даже не слышно с самого начала лета», – пишет «Чиж».
О том, что дело обстоит именно так, пишут и другие луганчане, а также жители Алчевска:
- Александр: «Просто это никого не волнует, как и многое другое»;
- «Fire Phoenix»: «Брррр. Жуткая аллергия на амброзию»;
- Лидия: «Дом природы, по пояс амброзия»;
- Марина: «Центр. Впервые после бегства Венедиктыча разок в нынешнем году траву местами косили.
- Наталья: «У нас на Комарова с весны ни разу не косили. Так и есть, где-то косят непрерывно, а куда-то вообще не заходят»;
- Сергей: «Везде растет, нигде не косят»;
- Светлана Т.: «У нас весь Алчевск в траве по пояс. Ничего не косят с весны. Все садики и школы утопают»;
- Марина В.: «Не, ну а че? Кому та амброзия мешает, тот пусть и косит. Так мэр столицы считает»;
- Юрий: «Зри в корень. Пока растет амброзия – будет сбыт лекарств! Бизнес аптечный»;
- Валентина: «Центр города, ул. Демехина – вообще траву не косят, я задыхаюсь от амброзии»;
- Маргарита: «Мы ребенку "скорую" вызывали, с утра насморк, к вечеру стеноз гортани. Теперь аллергический бронхит».
При этом в некоторых районах с сорной травой все же борются:
- Света: «У нас на квартале постоянно бегают с триммерами. Конечно, и трава при такой влажности растет очень быстро, быстрее, чем ее рубят»;
- Марина К.: «Зато на Гаевого косят постоянно. Спасибо им, хоть и бесят по утрам»;
- Лидия: «От кольца 150 м в сторону метро – уже никто не косит».
Также люди спорят о том, должны ли жители Луганска справляться с проблемой без помощи «властей»:
- Евгений: «Пусть хоть бы организовали приемные пункты амброзии»;
- Ирина: «А никто из аллергиков, задыхающихся и т.д. не пробовал выйти во двор и скосить самостоятельно? Что, как житель Луганска, вы сделали?»;
- Юлия: «А за что мы тогда платим ЖЭКу, если косить траву должны сами, ремонтировать лифты, подъезды тоже за свой счет?»;
- Лидия: «Нельзя это делать аллергикам».
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