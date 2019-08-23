Люди просто задыхаются: В Луганске жалуются на амброзию (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на улицах – заросли амброзии, которая доставляет много неприятностей аллергикам. При этом «власти» не спешат решать проблему. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Город задыхается от амброзии, при этом городские власти бездействуют. В Артемовском районе высота этой травы местами достигает метра. Люди с полинозом просто задыхаются, в аптеках препараты расходятся стремительно. А Жилсервис отговаривается, что, мол, косят, но на самом деле звука косилок даже не слышно с самого начала лета», – пишет «Чиж».

О том, что дело обстоит именно так, пишут и другие луганчане, а также жители Алчевска:

Александр: «Просто это никого не волнует, как и многое другое»;

«Fire Phoenix»: «Брррр. Жуткая аллергия на амброзию»;

Лидия: «Дом природы, по пояс амброзия»;

Марина: «Центр. Впервые после бегства Венедиктыча разок в нынешнем году траву местами косили.

Наталья: «У нас на Комарова с весны ни разу не косили. Так и есть, где-то косят непрерывно, а куда-то вообще не заходят»;

Сергей: «Везде растет, нигде не косят»;

Светлана Т.: «У нас весь Алчевск в траве по пояс. Ничего не косят с весны. Все садики и школы утопают»;

Марина В.: «Не, ну а че? Кому та амброзия мешает, тот пусть и косит. Так мэр столицы считает»;

Юрий: «Зри в корень. Пока растет амброзия – будет сбыт лекарств! Бизнес аптечный»;

Валентина: «Центр города, ул. Демехина – вообще траву не косят, я задыхаюсь от амброзии»;

Маргарита: «Мы ребенку "скорую" вызывали, с утра насморк, к вечеру стеноз гортани. Теперь аллергический бронхит».

При этом в некоторых районах с сорной травой все же борются:

Света: «У нас на квартале постоянно бегают с триммерами. Конечно, и трава при такой влажности растет очень быстро, быстрее, чем ее рубят»;

Марина К.: «Зато на Гаевого косят постоянно. Спасибо им, хоть и бесят по утрам»;

Лидия: «От кольца 150 м в сторону метро – уже никто не косит».

Также люди спорят о том, должны ли жители Луганска справляться с проблемой без помощи «властей»: