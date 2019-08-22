В «ЛНР» арестовали «шпиона», обвинив в работе на СБУ

В «ЛНР» задержали жителя временно неподконтрольной части территории Луганской области, которого обвинили в работе на СБУ Егора Гетьмана. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили местные интренет-ресурсы со ссылкой на «МГБ ЛНР».

«Он был заброшен на территорию Луганска для проведения диверсионно-разведывательной деятельности в результате обмена военнопленными под легендой политзаключенного. Гетьман был задержан СБУ по обвинению в сепаратизме и терроризме. Во избежание уголовной ответственности он дал письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой», – говорится в сообщении.

«В ЛНР агент СБУ вступил в ряды народной милиции, где занимался сбором и передачей военных сведений, составляющих государственную тайну. В настоящее время министерством государственной безопасности проводятся дальнейшие следственные мероприятия. Егор Гетьман обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК ЛНР "Шпионаж"», – отмечают в «МГБ ЛНР».