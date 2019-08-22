В сентябре помощь Рината Ахметова получат 19 тыс. мирных жителей Донбасса

В сентябре бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания жителям 37 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 19 тыс. чел.: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

«Бригады мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного штаба, привезут помощь в Марьинский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский и Попаснянский районы. Кроме того, 10, 13 и 17 сентября будет работать стационарный пункт выдачи в Станице Луганской», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

В пресс-службе напомнили, что системная и масштабная помощь мирным жителям охваченного конфликтом региона началась 22 августа 2014 года. Тогда, 5 лет назад, на Донбасс отправилась первая колонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова с продуктами и медикаментами. За это время Фонд выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на востоке страны. Помощь Рината Ахметова уже спасла свыше миллиона человеческих жизней, и она продолжает системно поступать на Донбасс.

«Люди все еще живут на линии соприкосновения в очень тяжелых условиях, без нормального сообщения с соседними населенными пунктами, без доступа к элементарным продуктам и медикаментам. Поэтому бригады мобильной выдачи доставляют помощь Рината Ахметова для тех, кто в ней наиболее остро нуждается: пожилым и людям с инвалидностью, детям и многодетным семьям», – отметил Михаил Катеринчак.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать также на горячей линии Фонда 0800 509 001.