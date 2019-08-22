Отмена школьной формы: Во что будут одеваться дети в Мариуполе (Видео)

В Украине официально отменили школьную форму, но прийти в учебное заведение в чем заблагорассудится – не позволят. Потому что будет действовать деловой дресс-код.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Полина Сироухова в этом году перешла в лицей. Там сразу сообщили, что хоть форму официально и отменили, одежда у девушек будет почти одинаковой. Лицеистке новый образ понравился, огорчает лишь, что любимая обувь оказалась под запретом. «Кеды, конечно, хотелось бы одеть. Поскольку, по законам лицея, нужно придерживаться этого стиля. И лучше покупать туфли. Вкусы у всех разные, но, в принципе, для меня – более удобный вариант», – сказала Полина Сироухова.

У Полины полный комплект наряда еще не готов, но ей уже не терпится примерить одежду. «Вот так я теперь буду выглядеть целый год. И буду отличаться от всех школ и буду выглядеть более опрятнее», – говорит лицеистка.

По словам директора Мариупольского городского лицея Андрея Голютяка, то, как будут одеваться дети, обсуждали с лицеистами и родителями. На эскизах было представлено несколько вариантов юбок для девочек. Для мальчиков альтернатива тоже есть – бомбер или пиджак. Выбрали более классический цвет – серый в клетку. «Есть пиджак, есть жилеточка. Кто более любит кэжуал стайл, тот берет себе бомбер. В любом случае – выбор большой. Цвета представляют цвета нашего лицея. Плюс, я думаю, что это современно, модно и красиво», – рассказал он.

А в мариупольской школе №36 в тренде зимой – свитшоты, а осенью и весной – поло. К тому же разрешено носить кеды и джинсы. Третьеклассники Александра Зипенко и Михаил Малышев одеваются так уже два года. «Удобно прыгать, удобно лежать на пуфике и сидеть за партой», – говорит девочка.

«Мне цвет нравится и то, что она легкая», – поделился мальчик.

С сентября в этом учебном заведении будут только начальные классы. Чтобы малышам было удобно, придумали новый вариант наряда. «Джинсы классического покроя синего цвета, футболка поло. И свитшот, на период холодного времени года. Эта форма не сковывает движения и самое главное, что это натуральные хлопчатобумажные ткани», – сообщила директор школы №36 Руслана Карнаушенко.

В профильном департаменте отмечают, что несмотря на то, что официально форму отменили, остались правила дресс-кода. «Джинсы черные, рубашки, это могут быть футболки, но пастельных, а не экстравагантного вида. Закон немного расширил даже детскую индивидуальность, закон позволяет выбрать что-нибудь, но в соответствии с деловым стилем», – объяснила главный специалист департамента образования Мариупольского городского совета Анна Горло.

Напомним, как сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, учителя, ученики и их родители имеют право сами решать, в какой одежде учащиеся будут посещать школу.

Источник: ТК «Донбасс»

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