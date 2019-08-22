Под открытым небом: В Покровске определились, что откроют в здании сгоревшего кинотеатра (Видео)

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) решили, что будет с помещением кинотеатра, где 2 года назад пылал огонь. Здесь откроют молодежный хаб под открытым небом.

Здание расположено в центре города. После пожара оно выглядит опустошенным и разрушенным. Горожане жалуются, что так уже не один год. «Руины, не на что посмотреть в городе», – говорит девушка.

«Плохое у него состояние сейчас на данный момент. Если бы его переделали, было бы очень прикольно», – добавляет покровчанка.

«Хотелось, чтобы его отремонтировали там. Сделали ремонт», – поделилась еще одна местная жительница.

Два года назад огонь здесь уничтожил перекрытия, потолки, крышу. Как сообщили в полиции, одна из версий – поджог. Однако, ко Дню города 25 августа, коммунальщики решили навести порядок. Разрушенные конструкции демонтируют, а хлам выносят.

Молодежный хаб откроют под открытым небом, так так кровлю уничтожил огонь. По словам чиновников, идею позаимствовали за границей. «В Европе, мы знаем, что это модно в бывших заброшенных зданиях что-то устраивать, какие-то культурные презентации», – сказал советник Покровского городского головы Юрий Третяк.

Как уверяют коммунальщики, хотя здесь и был пожар, но риска, что конструкция рухнет, – нет. Поэтому и позволили, чтобы сюда приходили посетители. После генеральной уборки здесь состоится первая творческая презентация «Щедрик – парк». А потом здание должны отремонтировать, но на это нужен план.

Как сообщили в мэрии, проект будет похож по задумке автора на Карнеги-холл (концертный зал в Нью-Йорке, США). Сейчас власти работают над тем, чтобы доработать этот проект до конца года. После этого будут искать средства на капитальный ремонт кинотеатра.

Напомним, здание бывшего кинотеатра «Мир» горело в Покровске 7 августа 2017 года. Пламя едва не перекинулось на соседние дома, больницу и школу. Во время ликвидации пожара пострадал один человек.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: