В Донецке установят памятник-двойник московскому Пушкину, только маленький

В неподконтрольном украинской власти Донецке в Буденновском районе, вместо старого полуразрушенного памятника Пушкину, который был убран с постамента, пообещали поставить новый, как в Москве. Об этом сегодня, 22 августа, пишут местные интернет-ресурсы со ссылкой на «главу администрации» Буденновского района города Владимира Гетова.

«Этот памятник народный, так как он изготовлен силами неравнодушных жителей и предприятий района. Он будет представлять копию знаменитого памятника поэту в Москве», – сказал Гетов.

По его словам, высота памятника в Донецке будет соответствовать росту самого Пушкина – 1,67 метра. Высота памятника с постаментом в российской столице равна примерно 11 метрам.

Гетов добавил, что форма для статуи создана на 3D-принтере в Донецке из полимерных материалов. Внутри он залит супербетоном. В создании памятника принимали участие специалисты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры («ДНР»).

На данный момент идут монтажные работы по установке памятника. Церемония открытия запланирована на 25 августа.

Ранее сообщалось, что памятник Пушкину долгое время стоял замотанный в пленку и обмотанный скотчем.

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