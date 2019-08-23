Житель Донецка показал, сколько стоят машины с номерами «ДНР» (Фото)

В автосалонах неподконтрольного украинской власти Донецка автомобили продаются преимущественно с номерами «ДНР». В автосалоне, который посетил блогер «Виконста», только у одного автомобиля был украинский госномер. Местные жители акцентируют, что цены – завышенные, и большинство автомобилей, скорее всего, «битые», просто после ремонта.

В данном автосалоне можно приобрести автомобили разной ценовой политики и марки. На многих машинах дополнительно указано – «Возможен обмен на авто».

В данном автосалоне самым дорогим автомобилем оказался седан Toyota Camry – 2018 год выпуска, объем двигателя – 2,5 (бензин), пробег – 5 тыс. км, 8-ступенчатая коробка-автомат. Цена – 25 900 долл. Для него также возможен обмен. «Этот аппарат посерьезней, помощнее всех остальных. Посадка – классная. Что говорить – японцы. Думаю, здесь 8 или 10 подушек безопасности, комплектация здесь серьезная. Плюс еще красные кожаные сиденья с перфорацией, вентилируемые. Вот это – вещь. И в "Тойотах" хороший большой багажник. В багажник – инструменты и докатка», – комментирует «Виконста», осматривая машину.

«"Тайота Приус", гибрид, пробег 25 тыс. км, 2016 год выпуска. Стоит – 19 300 долл. Здесь видно, что машина недавно только из салона», – отмечает блогер.

Также из дорогих машин – внедорожники. Например, Lexus RX 350, год выпуска – 2011, объем двигателя – 3,5 (бензин), пробег – 88 тыс. км, коробка передач – автомат. Цена – 17 500 долл. Из особенностей – панорамная крыша-люк.

«Мне нравится вот этот внедорожник Mitsubishi Outlander. 2016 год. Пробег 47 тыс. км, полный привод, 7-местный. 16 500 долл. Видно, что новенький. Посадка хорошая, он высокий – это уже не седан. Большие хорошие сиденья, в конце – два места, но это так, для карликов. А так, конечно, аппарат прикольный», – оценивает дончанин.

Volkswagen Jetta Sport 2017 года, объем двигателя – 1,8 turbo, пробег – 28 тыс. км, 6-ступенчатая коробка-автомат. Цена такой машины 11 200 долл.

Volkswagen Passat 2015 года, объем двигателя – 1,8 turbo, пробег – 64 тыс. км, 6-ступенчатая коробка-автомат можно приобрести за 9 900 долл.

Volkswagen Passat CC: выпуск – 2011 год, автоматическая коробка передач, объем двигателя – 2,0 turbo, пробег – 87 тыс. км. Цена – 8 500 долл. «Здесь в салоне лучше находиться, чем в корейском авто. Немцы – есть немцы. Кожаные сиденья с перфорацией, коврики – ворсяные. На заднем сиденье для меня мало места, но с моим ростом – только во внедорожник», – описывает автомобиль «Виконста».

Hyundai Sonata 2011 года выпуска, пробег 93 тыс. км продают за 8 000 долл. «Кожаный салон, коробка-автомат 6-ступенчатая, гидротрансформатор, хороший мультимедийный дисплей. Для пробега в 93 тыс. км состояние салона хорошее, руль – не затертый», – продолжает обзор блогер.

Относительно данной машины один из подписчиков отмечает: «В Украине такую "Сонату" брал за 10 000 баксов, пробег 44 тыс. км, навороты такие-же, только белей металлик и украинская регистрация. Но на ней – хоть на край света. За 8 000 "Сонату" можно и в Украине найти».

Есть машины и подешевле. Например, Opel Zafira B: выпуск –2005 год, механическая коробка передач, объем двигателя – 1,8 (бензин), пробег – 146 км. Его цена – 6 700 долл.

«"Мерседес" немного подешевле, 4 700 долл. Объем двигателя – 1,6, бензиновый», – продолжает обзор дончанин.

Opel Meriva 2006 года выпуска, механическая коробка передач, объем двигателя – 1,4 (бензин), пробег – 137 тыс. км. Стоимость – 5 300 долл.

В данном автосалоне только один автомобиль имел украинский госномер. Это Opel Vectra – 2006 года выпуска, объем двигателя – 2,2 (бензин), пробег – 120 тыс. км, коробка-автомат. Стоимость – 7 000 долл.

Подписчики блогера акцентируют, что цены на авто завышенные:

«Happy Free Stream»: «Это металлом со скрученным пробегом и ценой на 25% выше рыночной))) Только полные лохи могут это купить!»;

Андрей: «Пипец – [автомобилям] по 15 лет, а цены, как свежак 5-ти лет!».

Сейчас на автономерах «ДНР» можно передвигаться только по «ДНР» и «ЛНР», а также выезжать в Россию и аннексированный Крым. Поэтому многие уверены, что с учетом таких ограничений цены тем более должны быть меньше.

Другие участники дискуссии подчеркивают, что «99% этих машин – со скрученными пробегами». «А если практически новые, то либо "утопленники", либо после ДТП. Брать можно, но (!) только после проверки спеца с приборами», – пишет «vov kot».

Жители напоминают, что в «ДНР» б/у автомобили на продажу пригоняют, в основном, из Грузии и Литвы. По этому поводу дончанин Дмитрий замечает: «Цены – пипец! Все битые 100%. Видос видел, где типы в Грузии слушали что машина не бита, не крашена, а по вин-коду пробили – там ппц, на аукционе в Америке вполовину смята».

Дончанин Игорь Полтавец ранее подтверждал, что в Донецк из зарубежья пригоняют битые автомобили, и демонстрировал, как их потом ремонтируют на СТО для дальнейшей перепродажи.

Напомним, в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны были быть зарегистрированы – получены «республиканские» документы и «госномера». В противном случае сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб., а транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

При этом в «ДНР» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Виконста»

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