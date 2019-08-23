В «ДНР» озвучили, на какую коммуналку повысят тарифы

В «ДНР» планируют поднять стоимость коммунальных услуг по водоснабжению, вывозу мусора и обслуживанию жилого фонда. Об этом в интервью местной газете сообщил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.

«Экономическое состояние в республике довольно шаткое, а доход у людей низкий. Поэтому у некоторых жителей есть задолженности по оплате. Но если сейчас не поддержать коммунальные предприятия, то скоро эту сферу некому будет обслуживать», – сказал «министр».

Он констатировал, что из положенных по штатному расписанию 7 600 сотрудников в сфере ЖКХ «республики» работает сегодня чуть больше 3 000 чел.

Наумец отметил, что, например, зарплата дворника сегодня составляет 3 400 руб. (1 393 грн по местному курсу валют), слесаря – 5 000 руб. (2 049 грн). «Поэтому многие специалисты, к сожалению, или уезжают, или идут работать в другие отрасли», – признал он, добавив, что «власти» пытаются пополнять штат за счет выпускников «Донбасской академии строительства и архитектуры ДНР».

«Министр» подчеркнул, что поднять заработную плату работникам ЖКХ «возможно только за счет повышения тарифов». «Рассматривался вопрос увеличения стоимости трех услуг: водоснабжения, вывоза ТБО и обслуживания жилого фонда. О повышении тарифов на газ и электричество пока речи не велось. Но окончательное решение будет принимать глава республики», – резюмировал Наумец.

Ранее он признавал, что из-за низких тарифов нет возможности повысить зарплату сотрудникам сферы ЖКХ, есть задержки в оплате труда, в результате чего коммунальщики увольняются.

Напомним, что в «ДНР» тарифы на услуги ЖКХ остались на уровне 2012 года, а тарифы на воду и электроэнергию не поднимались с 2010 года. Тарифы на отопление – на уровне 2009 года, которые на сегодняшний день более чем на 50% убыточны. На проблему с низкими коммунальными ценами пенял и «глава ДНР» Денис Пушилин, из-за чего в начале 2019 года в городах возникла проблема с вывозом мусора.

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