В «ДНР» из России привезли портреты Захарченко (Фото)

В неподконтрольный украинской власти Донецк из России привезли два портрета первого «главы ДНР» Александра Захарченко.

Как сообщает местная газета, первый портрет авторства молодой художницы из Санкт-Петербурга Светланы Щиблевой. Она передала свою работу для экспозиции будущего музея памяти Захарченко. Пока же картину отдали на хранение вдове первого «главы ДНР» Наталье Захарченко.

Судя из надписи на обратной стороне полотна, «церемония» передачи состоится через 2 дня – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие города Донецка и День шахтера.

Работа Светланы Щиблевой

Второй портрет выполнил московский художник Алексей Крюков. Отмечается, что он пожелал передать картину именно вдове. Как отметил Крюков на своей странице в соцсети, данное изображение он рисовал ко дню памяти Захарченко.

Работа Алексея Крюкова

Как сообщалось ранее, еще при жизни Захарченко его бюст ваяли в соседней «ЛНР». 10 мая 2019 года в Донецке на здании школы, где учился первый «глава ДНР», установили мемориальную доску – дончане раскритиковали изображение лидера «республики». А в июле этого в «ДНР» провели акцию – сфотографируйся с Захарченко и «Моторолой», изображения которых также не устроили местных жителей.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб «глава ДНР» Александр Захарченко . Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.

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